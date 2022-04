Nel Monteiro ataca Leandro: “De humildade ele não tem mesmo nada”

Nel Monteiro atacou Leandro nas redes sociais, revelando ser o “verdadeiro padrinho” do artista que está no “Big Brother Famosos” (TVI).

O artista revelou ter ajudado o cantor no início da carreira musical quando este não tinha dinheiro nem para os transportes.

“Há que corrigir a nível nacional, que o verdadeiro padrinho musical do Leandro é oficialmente a 100% o Nel Monteiro onde o Leandro passou parte dos seus primeiros dias de produção musical. Do primeiro CD, em casa de seu padrinho, em Albergaria a Velha, para não andar sempre cá e lá, porque nem dinheiro, tinha para transportes, tendo nesta casa, toda a liberdade, de fazer o que devia, e em algumas coisitas que não devia”, começou por contar, no perfil de Facebook.

“A TVI sabe perfeitamente que quem apostou a 100% no Leandro foi Nel Monteiro. O lançamento do primeiro CD, ‘Meu Coração Está de Luto’, publicamente foi na TVI, ficando Nel Monteiro como padrinho e a TVI como madrinha. Quando o Leandro quis gravar um disco, em homenagem à sua avó e sua mãe, nenhuma editora quis apostar nele e, quando o Leandro concorreu ao programa de novos talentos na TVI, Nel Monteiro ligou para a TVI, e pediu para darem o contacto do jovem”, lembrou.

“Chamo atenção dos portugueses que não acreditem muito no que o Leandro porque de humildade ele não tem mesmo nada e ficamos por aqui […] Se vais para aí armado em famoso poderás ver um dia cá fora que nem de popular tens nada. Porta-te bem, afilhado!” prosseguiu.

“Em vez de sempre elogiares nomes que pouco, ou nada fizeram por ti, bem podias ter sido mais humilde e pensares mais em quem até te pagava as despesas do transporte de Lisboa para Albergaria, o alojamento, alimentação a ti, teu pai e irmão, e, até fatinho todo bem giro, para te apresentares em palco, lembras-te? Se calhar não!” rematou.