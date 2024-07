Nelson Évora já é pai de uma menina. Veja a primeira fotografia

A primeira filha de Nelson Évora e Evy Alberola já nasceu. O campeão olímpico anunciou que ia ser pai durante a participação no “Dança com as Estrelas”.

Foi o grande vencedor do “Dança com as Estrelas”, mas o maior prémio chegou agora. Após ter anunciado, em direto no programa da TVI, que ia ser pai pela primeira vez, Nelson Évora deu esta terça-feira, 2 de julho, as boas-vindas à filha.

O campeão olímpico de triplo salto partilhou uma fotografia da bebé e escreveu: “Bem-vinda, Isabella”.

A menina é fruto da relação do atleta com Evy Alberola. Nos dias que antecederam o nascimento, o casal partilhou alguns vídeos dos preparativos, nomeadamente do quarto.