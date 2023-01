Nélson Rosado revela detalhes após ter contraído gripe

Nélson Rosado abriu o livro sobre a luta contra a gripe para esclarecer as notícias que saíram sobre o seu estado de saúde.

O artista, de 46 anos, fez questão de explicar, no perfil de Instagram, o estado de saúde em que se encontra depois de terem sido avançadas notícias de que tinha contraído gripe A.

“De facto estive doente, estive com gripe, o que é normal nesta altura do ano e mais normal é depois de termos estado dois anos e meio com máscara”, começou por explicar o membro da dupla Anjos, com o irmão Sérgio, referindo que não teve “nada de grave”.

O intérprete revelou que chegou a reagendar trabalhos porque esteve três dias com febre. “Na altura eu e o Sérgio fizemos um comunicado porque tivemos de cancelar alguns trabalhos porque tive febre durante três dias, o que é normal nesta situação”, acrescentou.

Os trabalhos cancelados acabaram por ser reagendados. “Estávamos a promover o nosso trabalho de Natal”, referiu, adiantando que está “bem”.