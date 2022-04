Neta de Eunice Muñoz escreve texto emocionado: “Perdi a minha avó, mãe e confidente”

Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz, quebrou o silêncio em relação à morte da avó escreveu um texto em sua homenagem.

Após uma semana da morte da intérprete a neta prestou uma homenagem a Eunice Muñoz ao partilhar um conjunto de fotografias e um texto carregado de emoção.

“No dia 15 de abril não perdi a minha avó. Perdi a minha mãe, melhor amiga, avó, confidente, companheira, alma gémea, o meu abrigo e uma das maiores partes de mim. A Eunice Muñoz é de um país mas esta Eunice que eu perdi é só minha”, começou por escrever.

“Durante 31 anos foi a mão que eu agarrei em todas as alturas da minha vida. Formámos uma família e quando conheci o Tiago a avó tomou-o como parte dela e disse-lhe ‘parece que nos conhecemos desde sempre’ e aí passámos a três, e há 6 meses veio o maior sonho dela – o Amadeo, e somos quatro. Somos quatro avó, não somos?”, acrescentou.

“Nenhuma de nós conseguiu alguma vez explicar o amor que tínhamos uma pela outra. Separavam-nos 62 anos, mas isso nunca nos impediu de darmos as mãos e irmos para onde quiséssemos, se fizesse uma festa de anos até às tantas no finalmente ela ia com o mesmo entusiasmo com que ficava em casa a ver um filme e a comer as porcarias que tanto gostava. Não nos impediu de nos fazermos felizes. Fomos tão felizes juntas, não fomos avó?”, desabafou.

“Fomos umas privilegiadas de termos tido um amor assim na nossa vida. Todos os dias dizíamos que nos amávamos e mesmo assim acho que não foi suficiente. As noites são tão difíceis. A dor é insuportável avó, não podias ter esperado mais um bocadinho? Eu ainda preciso tanto de ti. Espero que te tenhas encontrado aí com toda a gente que amaste, como tanto querias. O vendaval destes dias foi a festa que aí se fez, não foi?”, disse.

“E um dia espero voltar a ver-te mas agora ainda não posso ir ter contigo. Tenho de cuidar do nosso Amadeo, avó. Prometo que lhe vou falar sempre de ti e dizer-lhe o quanto o sonhaste. Prometo que vou tentar ser a melhor mãe para ele como tu foste para mim. Vou-lhe dizer que os últimos cinco meses da tua vida foram mais felizes por causa dele e vou continuar a dizer-lhe que ele e tu serão sempre os dois amores da minha vida”, contou.

“Minha avó… foi uma honra ser tua. Foi uma honra ter ficado com o melhor de ti e ser eu a dar-te os beijos de boa noite e os beijos de bom dia. obrigada por teres sido tudo. Obrigada meu amor. Amo-te minha princesa, amo-te para sempre. Obrigada a todos vocês pelo amor que tenho recebido”, afirmou.

Recorde-se que a atriz, de 93 anos, perdeu a vida na passada sexta-feira, 15 de abril, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.