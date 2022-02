Neta de Eunice Muñoz mostra primeira fotografia do filho com a bisavó

A neta de Eunice Muñoz, Lídia, derreteu o coração dos seus seguidores ao partilhar a primeira imagem da avó com o seu filho, Amadeo.

Conhecidas pela grande ligação entre avó e neta que as une, muitas são as publicações que Lídia Muñoz partilha junto de Eunice Muñoz. Desta vez, a também atriz, publicou um ternurento retrato na sua página de Instagram e fez as delícias dos fãs: uma imagem da veterana com o seu bisneto.

“Meus Eunice e Amadeo”, escreveu na legenda a fotografia onde a veterana surge com o bebé ao colo.

Na caixa de comentários as reações não se fizeram esperar. “Que maravilha”, comentou Sílvia Rizzo. Já Sofia Grilo escreveu: “Lindos”. Também o músico Rogério Charraz não resistiu à imagem e disse: “Beleza pura!”.

Recorde-se que Amadeo nasceu a 24 de outubro e é fruto da relação que Lídia Muñoz mantém com Tiago Durão.

A avó e neta dividem o palco na peça “À Margem do Tempo” que, em 2022, continuará em digressão pelo país.