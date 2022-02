Neta de Tony Carreira assiste pela primeira vez ao concerto do avô

Beatriz, filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, assistiu pela primeira a um concerto do avô Tony Carreira. A pequena foi chamada ao palco pelo cantor.

Durante o espetáculo no Casino Estoril, em Lisboa, que marcou o regresso de Tony Carreira aos palcos, Beatriz foi chamada pelo avô para subir ao palco. No final do concerto, Beatriz foi filmada pela mãe, Laura Figueiredo, mostrando-se feliz.

Quando questionada pela progenitora se tinha gostado do espetáculo, Beatriz garantiu que “sim”.

Tony Carreira voltou na noite desta sexta-feira aos palcos, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, três anos depois a última atuação e após a morte da filha, Sara, em dezembro do ano passado.

“Vou falar o menos possível para que isto acabe bem… a vida deu me o melhor e o pior. Mas a morte não destrói o amor! Quero acreditar que a minha filha está connosco!” disse o cantor, sem segurar a emoção, durante o concerto.