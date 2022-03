Netflix Espanha brinca com Georgina Rodríguez e espanhola responde

A Netflix Espanha brincou com a performance de Georgina Rodríguez no programa “Mask Singer – Adivina Quién Canta”, versão espanhola. A namorada de Cristiano Ronaldo respondeu, prontamente.

O serviço de streaming publicou uma montagem no Twitter em que surge a legenda: “Todas as semanas a pedir ‘Si Por Mí Fuera‘, de Georgina”, fazendo referência ao tema interpretado pela espanhola no formato.

Como resposta colocaram uma fotografia de uma personagem da série “Paquitas Salas” e a descrição: “Não posso insistir mais, vai ser rude”. Rapidamente, Gio republicou a brincadeira da Netflix Espaha, com o emoji de um coração.

A namorada do internacional português fez uma participação especial na estreia da versão espanhola do programa “Mask Singer – Adivina Quién Canta” (Antena 3). Em Portugal, o programa foi transmitido pela SIC e apresentado por João Manzarra.