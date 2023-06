Neymar aparece em público com a namorada e filho após assumir traição

O casal fez uma aparição num evento, que contou com várias celebridades brasileiras, depois de Neymar assumir que traiu a namorada.

Depois de múltiplos rumores de uma traição, na passada quarta-feira, dia 21 de junho, Neymar pediu perdão publicamente à namorada que está grávida do primeiro filho do casal, Bruna Biancardi, pela relação extraconjugal.

Nas redes sociais, as reações positivas e negativas rapidamente se multiplicaram. Luana Piovani foi uma das celebridades que se manifestou sobre o assunto e ironizou a situação. Do lado oposto, o ex-marido da atriz mostrou o seu apoio ao jogador de futebol.

Na noite de quinta-feira, 22, Neymar apareceu em público pela primeira fez após assumir a traição, acompanhado da namorada e do filho, Davi Lucca, fruto de um relacionamento anterior. O casal marcou presença no leilão de beneficiência do Instituto Neymar Jr.

Até ao momento, Bruna Biancardi não prestou qualquer declaração ou teceu algum comentário sobre a traição assumida do namorado.