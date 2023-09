Neymar envolvido em nova polémica. Namorada já reagiu: “Dececionada”

Na semana passada, Neymar apareceu cúmplice de duas mulheres numa discoteca. A namorada do jogador já reagiu e confessa estar “dececionada”.

Neymar está envolvido em nova polémica. Na semana passada, foram captadas imagens do jogador numa discoteca, na qual aparece próximo e cúmplice de duas mulheres.

A namorada do futebolista e que está grávida da primeira filha em comum do casal, Bruna Biancardi, já reagiu ao ocorrido e confessa estar “dececionada”.

“Estou ciente do ocorrido e, mais uma vez, dececionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Bruna na sua página do Instagram.

De relembrar que esta não é a primeira vez que Neymar está envolvido em alguma polémica. Ainda este ano, o jogador assumiu publicamente a traição e pediu desculpas à namorada.

Bruna Biancardi e Neymar preparam-se para receber a primeira filha em comum. Mavie é o nome escolhido para a menina.