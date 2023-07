Neymar recebe multa milionária por crimes ambientais

O jogador Neymar foi multado por cometer crimes ambientais no Brasil e o valor é milionário. Atleta do PSG volta a ser notícia.

Ultimamente, o nome “Neymar” tem sido o centro de polémicas. Após toda a confusão sobre a traição do jogador de futebol à namorada Bruna Biancardi que está grávida e do pedido de desculpas público que fez, há outro problema a envolver o futebolista.

Neymar está a ser multado com um valor milionário de três milhões de euros (16 milhões de reais), pela Câmara Municipal de Mangaratiba, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Porquê? Por construir um lago artificial em casa, sem licença.

No mês de junho, o local foi alvo de fiscalizações por denúncias anónimas e foram encontradas várias infrações ambientais na mansão do jogador do Paris Saint-Germain, onde foram construídos um lago artificial e uma praia. Essas questões resultaram em quatro multas por “infrações ambientais na construção de um lago artificial na mansão do jogador”, diz a autarquia. O valor total das multas resulta na quantia milionária de três milhões de euros (16 milhões de reais).

Entre as “dezenas de infrações” encontradas pelas autoridades fiscalizadoras, destacaram-se as seguintes: “a execução de obras sujeitas a controlo ambiental sem autorização”, “a captação e desvio de água de rio sem autorização” e “a remoção de terrenos e a supressão de vegetação sem autorização”.

Face ao ocorrido, o lago artificial ficou interditado e todas as atividades foram suspensas; contudo, Neymar terá dado uma festa na mansão e utilizado o lago, como mostraram algumas imagens que circularam na Internet.

Devido à confirmação da quebra de interdição, a multa inicial de quase um milhão de euros triplicou. O jogador de futebol terá 20 dias para recorrer da sanção.