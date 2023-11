Neymar terá de pagar pensão milionária a Bruna Biancardi

Após serem pais, Neymar e Bruna Biancardi separaram-se. O jogador vai pagar pensão de alimentos milionária à ex-companheira.

As notícias do noivado terminado de Neymar e Bruna Biancardi já correm há algum tempo. Na origem da rutura, as notícias sobre as sucessivas traições do jogador de futebol à agora ex-namorada.

Devido à separação dos dois, Neymar terá que pagar uma pensão de alimentos à ex-companheira. De acordo com o jornal brasileiro “Correio Braziliense”, o pai do futebolista foi quem organizou o acordo.

Mavie é a filha em comum de Neymar e Bruna e a mãe da menina irá receber uma pensão mensal de 200 mil reais (equivale a pouco mais de 38 mil euros), que será adicionado a uma moradia de luxo, segurança privado, uma ama e um carro blindado.

Numa das cláusulas do acordo, é previsto que Neymar possa estar com a filha sempre que estiver no Brasil. Além disso, o futebolista terá pedido à ex-namorada para não falar o seu nome na imprensa.