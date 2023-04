Neymar vai ser pai pela segunda vez: “Estamos ansiosos por você”

O anúncio foi feito pela atual namorada do jogador brasileiro, Bruna Biancardi, através das redes sociais.

Poucos dias após ter completado 29 anos, Bruna Biancardi anunciou na sua conta de Instagram que está à espera do primeiro filho, fruto da relação que mantém com o jogador de futebol Neymar.

“Sonhamos com a sua vida, planeamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes”, começou por escrever.

“Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito!”, continuou a modelo, fazendo referência a Davi Lucca, primeiro filho do avançado do PSG, fruto de um relacionamento antigo com Carolina Dantas.

“Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”, rematou.

Ainda que Bruna e Neymar tenham desativado os comentários da publicação, a caixa encheu-se de mensagens de carinho de vários craques da bola, artistas e influenciadoras digitais brasileiras.

Neymar e Bruna Biancardi separaram-se em meados de 2022, mas acabaram por fazer as pazes. Anteriormente, o craque tinha namorado vários anos com a atriz Bruna Maquezine e, mesmo após o término, os fãs continuaram a apoiar o ex-casal para uma possível reconciliação.