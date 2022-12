Nick Carter, dos Backstreet Boys, acusado de violação

Nick Carter está a ser acusado de violação por Shannon Ruth, num caso que terá acontecido em 2001, quando a mulher tinha 17 anos.

O membro dos Backstreet Boys terá convidado a alegada vítima para ir a uma autocaravana, onde o crime terá acontecido, segundo a Sky News, que teve acesso a documentação da acusação.

Depois de um espetáculo em Tacoma, nos Estados Unidos, o cantor terá forçado a mulher a fazer-lhe sexo oral na casa de banho e, de seguida, prosseguido com relações sexuais na cama.

A mulher, que agora tem 39 anos, afirmou que o intérprete lhe terá passado o vírus HPV, uma vez que na altura era virgem.

“Embora seja autista e viva com paralisia cerebral, creio que nada me tenha afetado mais na vida do que aquilo que o Nick Carter fez e me disse”, explicou Shannon Ruth aos meios de comunicação.

Apesar de não ter existido ainda uma reação pública por parte de Nick Carter, o site TMZ avançou que uma fonte próxima do cantor desmentiu as acusações.

Este é o segundo caso de violação de que o membro da banda é acusado. Lembre-se que, em 2017, a cantora Melissa Schuman acusou o artista de a ter violado em 2003.