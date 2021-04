Nicki Minaj mostra o rosto do filho pela primeira vez

Três meses depois do nascimento do primeiro filho, Nicki Minaj mostrou nas redes sociais o rosto do filho pela primeira vez.

Apesar de já ter partilhado a primeira fotografia, a “rapper” norte-americana, de 38 anos, nunca revelou o rosto do bebé. No entanto, partilhou no Instagram, este domingo, 3 de janeiro, várias fotografias em que destaca o filho.

“#PapaUrso muito obrigada por me teres escolhido para ser tua mãe. Desejo-vos um feliz ano novo. Obrigada pelo vosso amor e apoio ao longo desta caminhada. Significou muito para mim. Ser mãe é de longe o trabalho mais gratificante que já tive. Envio amor para todas as mães super-heroínas. Um grande abraço a todas as mulheres que estiveram grávidas nesta época desafiadora“, pode ler-se na publicação.

O bebé é o primeiro filho em comum de Nicki Minaj e Kenneth Petty. Terá nascido, de acordo com a imprensa internacional, no dia 30 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A vivenciar a maternidade pela primeira vez de forma discreta, a artista falou, recentemente e pela primeira vez, sobre o parto, sublinhando que não houve complicações. No entanto, destacou a dificuldade em amamentar ou bombear.