Nicki Minaj partilha fotografias do filho pela primeira vez

Quase um mês depois do nascimento do filho, a artista surpreendeu os fãs ao revelar nas redes sociais as primeiras fotografias do bebé.

A experienciar a maternidade pela primeira vez de forma discreta, a “rapper” partilhou no Instagram, esta quarta-feira, a primeira imagem do recém-nascido na qual é possível ver o pé.

O bebé em comum de Nicki Minaj e Kenneth Petty terá nascido, de acordo com a imprensa internacional, no dia 30 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos, um ano depois da cantora trocar alianças e menos de três meses depois de anunciar publicamente a gravidez – com uma foto na qual surgiu com a mão na barriga.

Recorde-se que ainda não foram revelados detalhes sobre o nome e o sexo do primeiro filho da artista.