Nicki Minaj revela detalhes sobre o parto e a maternidade: “Amamentar é muito doloroso”

Três meses depois do nascimento do primeiro filho, Nicki Minaj revelou nas redes sociais detalhes sobre a experiência da maternidade.

A vivenciar a maternidade pela primeira vez de forma discreta, a “rapper” norte-americana falou, pela primeira vez, sobre o parto, sublinhando que não houve complicações. No entanto, destacou a dificuldade em amamentar ou bombear.

“Estive em trabalho de parto durante a noite toda, mas tudo o que eles [médicos] fizeram foi deixar-me dormir até que dilatasse o suficiente para empurrar. A epidural também não doeu. Eles anestesiaram-me muito bem”, referiu no Twitter.

Já sobre a amamentação, a artista sublinhou que é “muito doloroso”. “Ele [o filho] não tinha problemas para amamentar. […] Mas amamentar é muito doloroso. Bombear também. As mulheres fazem essas coisas parecerem muito fáceis. Mães são realmente super-heroínas”.

He had no problem breastfeeding. He latched on in the hospital which was very surprising to me. I was afraid maybe he wouldn’t. But breast feeding is very painful. Pumping is too. Women make this stuff look way too easy. Moms r really superheroes https://t.co/SdF9CXMdF3

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) December 30, 2020