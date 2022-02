Nicole Kidman faz mudança de visual

A estrela de Hollywood renovou o visual e mostrou-se com um penteado diferente do que aquele com que o público está acostumado a vê-la.

Nicole Kidman surpreendeu os internautas nas redes sociais. A atriz surgiu com o cabelo pela altura dos ombros, com uma ondulação forte, como revelou esta sexta-feira numa fotografia publicada no Instagram.

O visual foi muito elogiado e, inclusive, alguns fãs disseram que preferem vê-la de cabelo ondulado do que aquele que a artista tem vindo a habituar, com os fios lisos e compridos.