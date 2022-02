Nicole Scherzinger está de férias no Algarve com o namorado

A cantora das Pussycat Dolls está a desfrutar de alguns dias de descanso em Portugal com o namorado, Thom Evans.

Nicole Scherzinger está de férias no Algarve, onde celebrou o 42º aniversário, esta segunda-feira, tal como revelou nas redes sociais.

“Obrigada, Deus, por mais uma volta ao redor do sol. Sou muito agradecida por mais um novo dia, com o coração batendo mais forte do que nunca. Obrigada pela sua graça e por esse presente inesperado do tempo”, afirmou a artista, na legenda de uma fotografia, na qual surge abraçada ao ex-jogador de râguebi.

Recorde-se que a cantora conheceu Thom Evans em outubro do ano passado, quando participou no programa “X-Factor: Celebrity”, do qual Nicole Scherzinger pertencia ao grupo de jurados.