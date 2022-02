Nicole Scherzinger surpreende fãs com flexibilidade aos 42 anos

Nicole Scherzinger apanhou de surpresa, esta quarta-feira, diversos internautas ao mostrar muita flexibilidade aos 42 anos.

A intérprete, que ficou conhecida depois de integrar o grupo The Pussycat Dolls, deixou-se fotografar ao lado do namorado, Thom Evans, com uma perna tão levantada que ultrapassou a cabeça do companheiro.

“Pareces muito bem”, “Fantástico” e “Como é que é possível?” foram alguns dos comentários que surgiram na publicação por parte dos internautas que se mostraram incrédulos.

Os dois conheceram-se durante o concurso “X Factor: Celebrity”, no ano passado. Mais tarde, em novembro, o casal começou a namorar. Os dois chegaram mesmo a passar férias em Portugal.

Atualmente, a ex-vocalista da “girlsband” integra o júri do programa “The Masked Singer” e “I Can See Your Voice”.