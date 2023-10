Nilton, antigo apresentador do formato, recorda estreia do primeiro “5 Para a Meia-Noite”

Nas redes sociais, Nilton recordou a estreia do “5 Para a Meia-Noite” e deixou uma mensagem a Gilmário Vemba, novo anfitrião do formato.

O “5 Para a Meia-Noite” estreou esta quinta-feira, 12 de outubro, e contou com convidados muito especiais, nomeadamente Filomena Cautela, antiga anfitriã do programa.

Quem também não ficou indiferente à estreia foi Nilton, o primeiro apresentador do formato, que, através das redes sociais, recordou o início do “5 Para a Meia-Noite” e deixou uma mensagem a Gilmário Vemba, novo apresentador.

“Em 2009 começava o ‘5 Para a Meia-Noite’ com um dos angolanos da foto a apresentar (e que lá ficou por sete anos). Hoje (quinta-feira) recomeça a nova temporada com o outro angolano da foto. Parabéns pelo sucesso e força Gilmário Vemba, que te divirtas tanto como me diverti”, escreveu.

Gilmário reagiu na caixa de comentários: “Do Huambo para Luanda. Muito obrigado, meu cota”, escreveu, seguido de um “emoji” em formato de coração.