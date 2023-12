Nilton está de luto: “Ontem despedimo-nos de um amigo”

Nilton está de luto. O ator e humorista chora a morte de um amigo. “Devemos aproveitar a vida pois nunca sabemos quando é a nossa hora”, referiu nas redes sociais.

“Ontem despedimo-nos de um amigo. Um amigo que não merecia deixar-nos tão cedo e que deixa duas famílias. A família de casa, a Pipa que perde um marido e os filhos um pai fantástico que em cada encontro trazia sempre os seus para a conversa. E a família @yamahamotorpt que perde o homem que de forma incansável nos últimos 16 anos levou a marca ao que é hoje”, começou por referir o intérprete nas redes sociais.

“E o momento de ontem deixou-nos duas lições. A primeira é que devemos aproveitar a vida, pois nunca sabemos quando é a nossa hora, e esta é a prova que pode acontecer da forma mais imprevista. A segunda lição é que apesar da dor da perda, devemos sempre festejar a sorte que tivemos em estar com pessoas tão especiais e que a vida resolveu colocar na mesma rota que a nossa”.

“O Filipe era um desses seres fantásticos e com uma energia muito especial que me abriu as portas da Yamaha há dez anos. E o sortudo sou eu e todos aqueles que tiveram a sorte de ter estado no seu caminho”, rematou Nilton.