Nilton infetado com covid-19: “Dez dias como nunca tinha passado na vida”

Nilton está infetado com covid-19 e, nesta sexta-feira, assinalou o décimo dia com o novo Coronavírus. O humorista apelou à proteção individual.

Dias difíceis. Nilton está infetado com Covid-19 e partilhou com os seguidores o estado de alma. “Estou no meu décimo dia de covid. E não sei se é por ser a variante Delta, Sical ou Buondi, mas estão a ser dez dias como nunca tinha passado na vida”, começou por escrever o humorista nas redes sociais, que lembra as “duas idas ao hospital (obrigado equipa de São Francisco Xavier) e com o pacote completo de tosse, febres, falta de ar, dores no corpo e tudo mais que possam imaginar”.

“Obrigado também ao nosso amigo Miguel, um médico mais que atento e profissional. Só não o identifico porque ele tem mais que fazer do que aturar-vos a pedir receitas”, acrescentou.

“Serve isto para deixar um alerta, cuidem-se e protejam-se. Acreditem mesmo que não há invencíveis perante isto e a única forma é a prevenção. Já aqueles que acham que são os maiores ou não acreditam na doença, podem vir cá a casa lamber o corrimão”.