Nilton responde a críticas sobre publicação contra o racismo

Nilton respondeu a críticas que foram feitas depois de ter integrado o movimento “Blackout Tuesday”, que consistiu em publicar uma imagem preta nas redes sociais.

Perante este gesto, o humorista foi vítima de diversos comentários negativos por parte de internautas. Por isso, o comediante partilhou a onda de mensagens ofensivas e ripostou prontamente.

“Estive agora a ler os comentários ao meu post e é impressionante o ódio e a raiva que pode causar uma simples imagem de um retângulo preto. E confesso que hesitei escrever ou não algo, mas tenho de o fazer porque o que leio é extremamente preocupante”, começou por esclarecer.

“Questionar sequer qualquer movimento que vise apenas e só tentar chamar à atenção para um problema real como o do racismo (que não é um problema exclusivo dos EUA. É um problema do mundo e das pessoas que continuam a achar que há alguém abaixo delas), é algo que nem consigo conceber. E defender que se acabe com o racismo não é concordar com as pilhagens ou qualquer outro acto que esteja a ser feito à margem deste protesto pacífico das redes sociais”, prosseguiu.

Para Nilton, “colocar um post com uma imagem a negro é uma chamada de atenção para um problema real e crescente” e é um “acto de solidariedade para todas as vítimas de racismo ou qualquer outra discriminação”. “Sejam eles portugueses no Seixal ou americanos nos EUA. Infelizmente para eles, lá acontece muitas e demasiadas vezes e por isso as coisas ganham esta dimensão. São vários os exemplos e pasmo ao ver as pessoas revoltadas porque o mundo aderiu a isto”, acrescentou.

De seguida, o humorista explicou o porquê de ter aderido ao protesto: “Aderi porque sinto nojo ao ver um ser humano ser morto perante gente a filmar e a suplicar para que o polícia o deixe respirar. Porque sinto nojo que em 2020 ainda se ache que há raças diferentes à face da terra e pior que tudo, que ainda se ache que nos devemos calar só porque não é em Portugal. É no mundo e o mundo será aquilo que fazemos dele e aquilo que ensinamos aos nossos filhos. E esta é uma questão preocupante porque quem pensa assim está a passar isto para a geração seguinte e a perpetuar este problema”.

No fim, o comediante deixou uma mensagem a todos os que criticaram a sua atitude. “E para aqueles que dizem que aderimos a isto só para ter likes, queria mandar-vos à me***. Mas antes dizer-vos que antes de ser humorista sou um cidadão. E antes de ser um cidadão, felizmente livre, que pensa pela sua cabeça e não precisa de alinhar em ‘modas’, sou um ser humano. E se há coisa que me orgulho é de sempre ter tido a capacidade de olhar para o outro e ajudar sempre que está ao meu alcance, mesmo que seja com uma quase insignificante ação como a de colocar um post. Mas se isto faz confusão a tanta gente, se calhar temos de colocar esta imagem a negro mais vezes”, rematou.