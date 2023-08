No Brasil, Carminho fala sobre a carreira e a sua música em entrevista

A fadista Carminho foi convidada de Pedro Bial, no programa “Conversa com Bial”, e falou sobre a sua carreira, a ligação que tem com o Brasil e a música.

Carminho tem estado pelo Brasil a promover o seu álbum mais recente, “Portuguesa”. A cantora comemorou o seu aniversário no país-irmão, onde foi surpreendida pelo cantor brasileiro Caetano Veloso e a atriz Paula Levigne, que lhe fizeram uma celebração de aniversário.

A fadista foi também convidada por Pedro Bial, jornalista brasileiro, para dar uma entrevista no programa “Conversa com Bial”, na qual fala sobre a sua carreira, a ligação que tem com o Brasil, a digressão que irá passar por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e a sua música.

A artista contou sobre o fado e a ligação que tem com este, desde quando acompanhava a mãe para as apresentações. Além disso, Carminho possui uma conexão com cantores brasileiros, já tendo gravado com alguns artistas várias vezes, entre eles Caetano Veloso.

“A maior ligação entra a música portuguesa e brasileira” é a definição de Bial para a cantora.

A entrevista pode ser vista no programa da Globoplay, plataforma de “streaming” da Globo, disponível por assinatura mensal.