No Brasil, Carolina Patrocínio mostra-se de biquíni: “Fechem a Internet”

Após ter viajado para o Brasil com as filhas, Diana, Frederica e Carolina, antes do Natal, Carolina Patrocínio vestiu o biquíni e aproveitou para apanhar banhos de sol.

A apresentadora da SIC publicou, no perfil de Instagram, uma fotografia em que aparece com um biquíni azul, mostrando a sua boa forma física.

“A sentir realmente 32º graus”, referiu, na legenda em inglês.

“Fechem a Internet”, “Nossa que corpo!”, “Carolina do céu!” e “Multada por excesso de beleza” foram alguns dos elogios que surgiram na secção de comentários por parte dos seguidores.

Também Madalena Abecassis reagiu ao “post”. “Estou quase igual a ti só me falta um bocadinho assim”, comentou, em jeito de brincadeira.

Antes de deixar Portugal, Carolina Patrocínio tinha partilhado uma imagem no aeroporto com as filhas. “Partiu Brasil com a minha equipa preferida. Voltamos a tempo de passar o Natal com os homens da família”, contou.

Recorde-se que Carolina Patrocínio é mãe de três meninas, Diana, Frederica e Carolina, e de um menino, Eduardo, frutos da relação que mantém com Gonçalo Uva.