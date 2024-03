No Dia de Síndrome de Down, Bibá Pitta dedica mensagem à filha Madalena

Assinala-se esta quinta-feira, 21 de março, o Dia Internacional de Síndrome de Down. Nas redes sociais, Bibá Pitta deixou uma mensagem à filha Madalena.

Bibá Pitta partilhou uma imagem da filha Madalena, de 26 anos, e dedicou uma mensagem no dia em que se celebra a vida das pessoas com Síndrome de Down.

“Sim, hoje é o meu dia. Sim, sou mesmo especial. Sim, tenho Síndrome de Down! Eu quero. Eu posso. Eu faço. Eu amo. Eu vivo cada dia que passa com a esperança que me respeitem, que me compreendam, que me tratem com muito amor”, escreveu.

“Um beijinho especial para todos porque todos somos especiais… É assim ou não é minha gente querida?”, acrescentou.

Recorde-se, além de Madalena, Bibá Pitta é também mãe de Maria, de 30 anos, Tomás, de 29, Salvador, de 24, e Dinis, de 16.