No dia em que apareceu em público, Céline Dion também “cantou algumas notas”

Após três anos, Céline Dion reapareceu em público. A cantora esteve com uma equipa de hóquei à “conversa e a sorrir”… e ainda cantou.

Na semana passada, pela primeira vez em três anos, a cantora apareceu em público. A artista esteve em Las Vegas, nos Estados Unidos, a apoiar a equipa de hóquei Montréal Canadiens no jogo frente aos Vegas Golden Knights.

Céline Dion, diagnosticada com a doença neurológica Síndrome de Pessoa Rígida, não só esteve com a equipa de hóquei depois do jogo, como conversou, riu e até chegou a “cantar algumas notas”, momento que não foi captado pelas câmaras.

A informação chega por parte da vice-presidente de comunicação da equipa, que disse à revista “People”. “Foi um momento incrível. Ela é realmente uma mulher fantástica”.

“Ela tem passado por imenso, nos últimos tempos. E vê-la a sorrir e tão contente… foi fantástico. Eu sei que ela tem dias bons, e dias não tão bons. Mas o que vivemos aqui foi sem dúvida um dia bom e renovador”, acrescentou.