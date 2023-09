No espírito do regresso às aulas, Cristina Ferreira partilha foto antiga

A volta às aulas em Portugal acontece esta semana. No espírito desse retorno, Cristina Ferreira partilhou um “tesouro”.

O regresso às aulas, em Portugal, decorre esta semana. Os alunos retornam às escolas, faculdades e institutos para mais um ano letivo. No espírito desse retorno, Cristina Ferreira partilhou um “tesourinho”.

Nas redes sociais, a apresentadora publicou uma foto sua antiga. “Dia de especial regresso às aulas”, escreveu na legenda.

A diretora da TVI completou recentemente 46 anos e festejou com uma grande celebração com o tema de Hollywood. Cristina esteve vestida como Carrie Bradshaw, da série “O Sexo e a Cidade”. Várias celebridades estiveram presentes na festa como Sofia Ribeiro, Pedro Teixeira, Bruno Cabrerizo, entre outros.

Em conversa com a N-TV, a apresentadora confessou: “Devo confessar que já dá aquela noção que passou mais de metade da vida – que já é um pouco impactante -, mas depois estou bem, os meus estão bem, sinto-me bem… melhor até do que quando olho para algumas coisas minhas com vinte e poucos anos!”.