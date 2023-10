No hospital, Cláudia Semedo lamenta “inferno que se vive no Serviço Nacional de Saúde”

A atriz Cláudia Semedo utilizou as redes sociais para lamentar o caos que se tem vivido nos hospitais, a propósito da estadia da sua avó.

Cláudia Semedo, atriz que é uma das participantes do programa “Hell’s Kitchen Famosos”, aos domingos, na SIC, utilizou as redes sociais para lamentar o caos e confusões que se têm feito notar nos hospitais do país.

“À noite na cozinha do inferno, de manhã no inferno que se vive no SNS”, começou por escrever na sua mais recente publicação.

“Em pequenina, no autocarro das visitas escolares, gritávamos a plenos pulmões: ‘O Hospital Santa Maria, que é uma grande porcaria’, mas talvez o problema não seja do hospital. Todos falamos do caos do Sistema Nacional de Saúde e apressamo-nos a recorrer a planos para ser possível o atendimento privado”, acrescentou.

“Longe das minhas dores, longe do meu coração. E como se tornou mais uma conversa de café e menos uma preocupação coletiva, assim segue, moribundo, o sistema mais bonito e democrático de cuidado”, lamentou.

“Revezei a minha tia e agora chegou a minha mãe. Só pode estar um acompanhante. Felizmente somos muitos a querer a senha que dá acesso ao corredor onde está a maca da minha avó, mas vi tantas avós sozinhas, tantas pessoas desamparadas. Uma equipa que acabava de entrar ao serviço ainda com o cansaço do turno anterior. Sem mãos a medir”, contou.

“Ajudei a encaminhar quem estava na maca e não tinha como responder ao nome invocado no rouco altifalante, a passar soro por mangas para tirar casacos, a ajeitar uma senhora que não tinha posição nem companhia. Agora vou ensaiar, na esperança que as perguntas que tentamos suscitar em palco desfibrilhem empatias em hibernação”, terminou.