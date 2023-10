No rescaldo dos Globos de Ouro, Clara de Sousa agradece: “Foi mais uma vez um privilégio”

Clara de Sousa foi, uma vez mais, a grande anfitriã dos Globos de Ouro, que decorreram no Coliseu dos Recreios. Nas redes sociais, a jornalista agradeceu.

Para a 27.ª Gala dos Globos de Ouro, a SIC elegeu, à semelhança do ano passado, Clara de Sousa como anfitriã. Com um vestido amarelo, que já rendeu algumas críticas, a jornalista conduziu a evento e, nas redes sociais, deixou um agradecimento a todos os envolvidos.

“Depois de mais uma noite memorável e já com energias repostas, quero agradecer a todos os que cuidaram da minha imagem para a 27ª Gala dos Globos de Ouro”, escreveu.

“Ao Nuno Baltazar pelo vestido incrível cheio de luz e boa energia, ao Luís Onofre que, mais uma vez, este ano garantiu o conforto e a beleza dos meus pés, ao Leonel Simões e Elsa Martinho que se entregaram de corpo e alma aos meus cabelos e ao meu rosto e finalmente à Luísa Rosas pelas jóias”, acrescentou.

“Quem tratou de toda esta organização, pensando no ‘styling’ exigido para mais estes Globos, foi a incansável Helena Carmona que começou com bastante tempo de antecedência a tratar do grande dia. Foi mais uma vez um privilégio. Muito obrigada!”, rematou.