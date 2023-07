No sábado ator disse que ia pedir namorada em casamento: Frederica Lima e Nuno Homem de Sá separados

Após muitos rumores de estarem em crise, Nuno Homem de Sá e Frederica Lima separaram-se. Na festa da TVI o ator contou que ia pedir a namorada em casamento.

Meses difíceis para muitos casais, devido a uma onda de separações: primeiro foram Marta Melro e Paulo Vintém, seguiram-se Sara Matos e Pedro Teixeira e, agora, Frederica Lima e Nuno Homem de Sá.

Depois de muitos rumores de uma crise e suposta separação, através das redes sociais Frederica deu a notícia de que o ciclo dos dois havia “chegado ao fim”.

“Chegou o fim de um ciclo, nesta aprendizagem que é a vida. Seguimos caminhos diferentes, confiantes no futuro e em tudo o que ainda temos para experienciar nesta vida”, começou por escrever.

“No que a mim diz respeito, quero estar focada em mim, no meu trabalho, ter mais tempo para estudar e estar com os meus amigos, para competir, para aprender, para crescer como mulher, para me desenvolver pessoal e profissionalmente. Tenho um longo caminho pela frente, tenho muitos sonhos por concretizar e quero partir para essa descoberta”.

“Amei muito o Nuno. Acreditei no nosso amor e expressei-o sempre sem medo nem vergonha. ‘Amar só não chega’ e não tivemos a sabedoria de conseguir conciliar e ultrapassar as pedras que foram aparecendo no nosso caminho”, notou.

“Desejo-te, Nuno, que sejas muito feliz e que realizes tu também os teus sonhos. De ti, quero recordar todos os momentos de carinho, de brincadeira, de gargalhadas, todas as vezes que cantámos juntos, que pregávamos partidas um ao outro. Vivemos coisas muito boas e é uma pena não termos conseguido manter tudo isso. Mas se assim foi é porque não era para ser… E há que aceitar, levantar a cabeça e seguir em frente”, lamentou.

“A vida é curta de mais e há decisões difíceis de tomar, mas que têm de ser tomadas. Obrigada, Nuno, vou em paz”, terminou.

“Vou pedi-la em casamento”

Esta decisão acaba por ser mais surpreendente depois de, no passado sábado, na festa de verão da TVI, Nuno Homem de Sá ter negado os rumores de separação e garantido, até, que ia pedir a então companheira em casamento “na altura certa”.

“Está tudo bem, houve uma parvoíce de nos deixarmos de seguir. Em relação ao casamento ela está à espera do pedido e enquanto ela estiver nessa expectativa eu não consigo. Parece que sou obrigado, é esquisito. Quero apanhá-la desprevenida”, disse à N-TV.