Noélia coloca botox para atenuar as rugas de expressão

Noélia colocou sujeitou-se a uma intervenção cirúrgica para colocar botox. A antiga concorrente do “Big Brother 2020” (TVI) quis tratar das rugas.

A também comentadora da rubrica “Crónica Social”, do programa “Você na TV!”, da TVI, fez o tratamento e partilhou o resultado final com os seguidores no perfil da rede social Instagram.

“Isto foi hoje de manhã já depois do banho! Nas histórias está a mostrar o procedimento que fiz ontem. E, como podem ver, correu tudo bem e não tenho mazela nenhuma”, começou por escrever.

De seguida, Noélia explicou o porquê de ter recorrido ao botox. “Este procedimento atenua as rugas de expressão e eu adorei, não doeu quase nada. Não precisam ter medo”, acrescentou.

Na edição do “Big Brother 2020”, apresentada por Cláudio Ramos, Noélia acabou o jogo em terceiro lugar.