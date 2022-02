Noémia Costa celebra aniversário da irmã com viagem a Itália

Noémia Costa celebrou, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, o aniversário da irmã com uma viagem em família até Roma, em Itália.

A atriz, de 57 anos, fez as malas e viajou até ao território italiano nestes dias para festejar o aniversário da irmã Teresa. No perfil de Instagram, a intérprete assinalou a data com uma fotografia da viagem.

“Parabéns, mana! A minha mana faz anos e viemos até Roma para festejar. Porque mereces o melhor. Obrigada por tudo minha irmã que Deus te abençoe sempre. Amo-te”, escreveu.

Vários internautas juntaram-se a Noémia Costa e deixaram mensagens de parabéns à aniversariante. “Parabéns à mana! Conte muitos. Saúde, felicidades e beijinho” comentou uma fã. “Beijinho de parabéns para a sua mana e para si também”, afirmou.