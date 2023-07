Noémia Costa assinala Dia dos Avós com mensagem especial

Noémia Costa recorreu às redes sociais para assinalar o Dia dos Avós que se celebra esta quarta-feira, 26 de julho. A atriz mostrou-se com o neto Lucas.

Noémia Costa recorreu às redes sociais para assinalar o Dia dos Avós. A atriz, de 59 anos, é avó de Lucas, filho de Joana França.

“Hoje é Dia dos Avós. Desde que o Lucas nasceu que me sinto a avó mas feliz do mundo. Todos os dias são nossos avó/neto. Não sei explicar este amor, esta bênção enorme que Deus me deu, ser mãe e depois avó é ser-se multimilionária de um amor maior”, escreveu.

“Lembro os avós extraordinários que foram os meus pais e quão grata lhes estou, pelo amor maior que deram. Amo-te Lucas. O céu é o limite”, acrescentou.

Recorde-se que a atriz regressou, recentemente, do Brasil, onde esteve a gravar a telenovela “A Travessia”, uma produção da Globo.