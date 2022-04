Noémia Costa já é avó pela primeira vez. A filha da atriz, Joana França, deu à luz, na madrugada desta terça-feira, o primeiro filho, Lucas.

A atriz, que faz parte do elenco da novela “Terra Brava” (SIC), está a viver um dia de grande felicidade, segundo a “Nova Gente”. É que a sua única filha já é mãe de um menino.

No perfil de Instagram, a filha da intérprete e do antigo ator Licínio França também partilhou um vídeo no InstaStories, publicado originalmente pelo atual companheiro, Nuno Pires, em que se vê que Joana França já estava no Hospital.

“A viagem começou”, pode ler-se nas imagens.

Há duas semanas, Noémia Costa tinha publicado na mesma rede social uma fotografia da sua filha, ainda grávida, na praia. “Lindaaaaaa, a minha menina!!! Está quaseeeeee”, escreveu, na altura.

