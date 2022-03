Noémia Costa celebra aniversário de carreira

Noémia Costa assinalou, esta sexta-feira, o 40º aniversário de carreira. A Atriz recordou o percurso “entre o teatro, televisão e cinema”.

A intérprete publicou um texto na página de Facebook no qual celebrou a data especial, com um agradecimento a todos os que a acompanharam nestes 40 anos “com alegrias e com tristezas”.

“Comecei com 16 anos a pisar as tábuas. Faz hoje 40 anos que as continuo a pisar. Creio que todos temos um propósito, creio que nada é por acaso. Passados 40 anos, com alegrias e com tristezas, sou grata por tudo o que Deus me tem dado”, escreveu na legenda de uma fotografia nos bastidores de “Terra Brava” (SIC).

“Grata ao público pelo carinho que tem pelo meu trabalho. Grata à vida, que embora difícil me deixa dar o melhor de mim. Hoje faz 40 anos e eu estou aqui ainda com tantos sonhos. Obrigada”, acrescentou.

Recorde-se que Noémia Costa integrou diversos projetos na televisão como “Dancin’ Days” (SIC), “Saber Amar” (TVI), “O Sábio” (RTP). No cinema, a artista esteve em “Zona J”, “Amo-te Teresa” e “A Mãe é que Sabe”. Contudo, ainda tem uma vasta participação em peças de teatro, sendo um dos mais recentes o espetáculo “Santa Mãezinha”.

