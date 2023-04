Noémia Costa despede-se do Brasil com jantar em casa de Ricardo Pereira

Depois de ter terminado as gravações da novela “A Travessia”, Noémia Costa jantou na casa de Ricardo Pereira, no Rio de Janeiro, Brasil.

Noémia Costa jantou, neste fim de semana, na casa de Ricardo Pereira, no Brasil, naquele que foi um reencontro de amigos. Depois de ter terminado as gravações da novela “A Travessia”, o que a levou a viajar de Portugal para o outro lado do Atlântico, Noémia Costa reencontrou o amigo e ator português e a mulher, Francisca Pinto Ribeiro, além do treinador luso Luís Castro, que orienta o clube Botafogo.

“Ontem o Ricardo Pereira e a sua Francisca fizeram um jantar maravilhoso na sua maravilhosa casa com amigos maravilhosos também”, escreveu Noémia Costa nas redes sociais.

“Os queridos @vanessagiacomo @beppedioguardi @nilmaquariguasi @romuloestrela e o Mister @luis_castro_official e eu, senti-me tão mimada, tão querida por tanto”.

“Ao Ricardo o meu eterno obrigada por ter dado o meu nome para esta aventura. Noite Inesquecível no meu coração. Bjs Mil a todos”, rematou Noémia Costa.