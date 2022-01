Noémia Costa partilha primeira foto do neto recém-nascido

Quase uma semana após o nascimento do primeiro neto, Noémia Costa revelou a primeira fotografia do neto Lucas.

A atriz surpreendeu os seguidores nas redes sociais com uma fotografia ternurenta do rosto do bebé, que nasceu na madrugada da passada terça-feira e é o primeiro filho de Joana França.

“Dia 9 de junho às 4 H 36 da manhã nascia o meu neto Lucas. Faz hoje uma semana que recebi o maior galardão depois de ser mãe, o de ser avó. Não tenho palavras para agradecer a Deus. A mãe foi uma guerreira, a minha menina. Apresento-vos o Lucas o meu amor maior. Grata a ti”, escreveu Noémia Costa no Instagram.

Recorde-se que, há algumas semanas, Noémia Costa tinha publicado na mesma rede social uma fotografia da sua filha, ainda grávida, na praia.

