Noémia Costa muda de visual: “Transformou-me em Cinderela”

Noémia Costa aproveitou os últimos momentos no Rio de Janeiro, após terminar as gravações da telenovela “A Travessia”, para cortar e madeixar o cabelo.

Noémia Costa está bastante ativa nas redes sociais. A atriz está no Brasil, após ter terminado as gravações para a telenovela “A Travessia”, da TV Globo, e tem partilhando com os seguidores alguns detalhes da vida pessoal.

Depois de um jantar na casa do casal Ricardo e Francisca Pereira e um jogo no Maracanã, Noémia Costa decidiu agora mudar de visual.

A atriz rumou até um dos salões de topo do Brasil, que atende celebridades como Vanessa Giácomo e Paloma Bernardi, para cortar e madeixar o cabelo.

No Instagram partilhou várias fotografias do momento, inclusive uma com a proprietária do salão: “Cláudia é um ser humano lindo. Que me foi apresentada por outro ser humano lindo @vanessagiacomo. Claudinha é proprietária do Blush Hair, salão de cabeleireiro com ene Serviços maravilhosos. Obrigada minha querida Claudinha te levo no coração. Obrigada por tudo, Deus é!”, escreveu na legenda.

Noémia partilhou, também, uma fotografia com o cabeleireiro que a transformou “em Cinderela”.