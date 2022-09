Noémia Costa nomeada para os Emmys após trabalho em “Pôr do Sol” (RTP)

Noémia Costa foi nomeada para os prémios internacionais dos Emmys com a série “Pôr do Sol”, da RTP1. A atriz mostrou-se “sem palavras” neste momento.

A intérprete, de 58 anos, encontra-se no Brasil a gravar a novela “Travessias”, da Globo. A artista foi apanhada de surpresa com esta nomeação, tal como demonstrou no perfil de Instagram.

“Sem palavras”, afirmou.

Além de Noémia Costa também fizeram parte do elenco de “Pôr do Sol” atores como Diogo Amaral, Gabriela Barros, Manuel Cavaco, Igor Regalla, Marco Delgado, Rui Melo, Carla Andrino, entre outros.

A série da RTP está, atualmente, na segunda temporada e a Netflix adquiriu os direitos não-exclusivos da primeira.