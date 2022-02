Noémia Costa parabeniza filha por estar grávida

Noémia Costa parabenizou publicamente, esta sexta-feira, a sua filha, Joana França, pela primeira gravidez do casal.

Depois de ter anunciado a gestação da sua filha no Instagram, a atriz, que integra o elenco da novela “Terra Brava” (SIC), voltou à plataforma para se mostrar orgulhosa de Joana França.

“A minha eterna menina, lindaaaaaa, doce, altruísta, maravilhosa, vai ser mamã e eu estou tão feliz e tão grata”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que apenas urge a filha da intérprete.

https://www.instagram.com/p/B6SdZTTnT0M/

Joana França está de esperança do primeiro bebé em comum com Nuno Pires. Recorde-se que a também atriz é fruto do relacionamento entre Noémia Costa e o cantor Licínio França.

LEIA TAMBÉM: