Noémia Costa prepara-se para ser avó. A filha da atriz, Joana França, está grávida do primeiro fruto da relação com Nuno Pires.

Depois de ter recebido a notícia da morte da sua mãe, a intérprete da SIC vive agora dias menos difíceis com a boa-nova de que vai ser avó que rapidamente partilhou no perfil de Instagram.

“O melhor da minha vida começa agora”, escreveu a profissional da estação de Paço de Arcos na legenda de uma fotografia em que estão inscritas as hashtags “vou ser avó” e “abençoada”.

Joana França está de esperança do primeiro bebé em comum com Nuno Pires. Recorde-se que a também atriz é fruto do relacionamento entre Noémia Costa e o cantor Licínio França.

Atualmente, a atriz, de 55 anos, pode ser vista no pequeno ecrã no terceiro canal com a novela “Terra Brava”, na qual dá vida a Prazeres. Deste elenco fazem parte ainda João Catarré, Mariana Monteiro, Renato Godinho, Maria João Luís, entre outros.

LEIA TAMBÉM: