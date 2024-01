Noémia Costa reage a comentários de César Mourão sobre a filha: “Comportamentos execráveis”

Durante o programa “A Máscara”, César Mourão fez alguns comentários sobre Joana França, filha de Noémia Costa. A atriz não gostou e reagiu às “piadas”.

No programa “A Máscara”, César Mourão fez alguns comentários sobre a atriz Joana França, que poderia ser uma das mascaradas.

“Quero dar os meus parabéns à Áurea porque não só teve um palpite bom agora, como tem palpites muito bons como por exemplo Joana França, que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é a Joana França. Quem é a Joana França? Se está aí uma Joana França então está um carpinteiro da minha rua”, disse o humorista.

Noémia Costa não gostou das “piadas” feitas sobre a filha e, nas redes sociais, reagiu ao episódio. “Com quase 44 anos de carreira, jamais irei perder a minha postura com quem já leva uma vida triste e cheio de si. Jamais darei dois minutos de fama seja a quem for, muito menos a comportamentos execráveis de gentinha minúscula cheia de si mesma. A vida encarrega-se de pôr tudo no seu devido lugar. Pode demorar tempo, mas eu tenho muita paciência”, escreveu a atriz.