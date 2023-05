Noémia Costa regressa a Portugal: “Obrigada Brasil”

Noémia Costa está de regresso a Portugal, após ter terminado as gravações da telenovela “Travessia”, produzida pela Globo.

Noémia Costa terminou as gravações da telenovela “Travessia”, produzida pela Globo, no final do mês de abril.

Para partilhar os seus últimos momentos em terras brasileiras, a atriz recorreu às redes sociais.

Começou com um jantar em casa de Ricardo e Francisca Pereira, vibrou no Maracanã a assistir a um jogo do clube Botafogo e até teve direito a uma mudança de visual, num dos salões de topo do Rio de Janeiro.

Na sexta-feira, 5 de maio, Noémia despediu-se do Brasil e, como não podia deixar de ser, assinalou o momento no Instagram: “Até amanhã Portugal. Obrigada Brasil. Grata a ti meu Deus!”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para desejar boa viagem de regresso. “Que seja uma ótima viagem e cá a esperamos”, “Boa viagem! Volte logo” e “Bom regresso” são alguns dos exemplos