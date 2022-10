Noémia Costa revela que foi alvo de tentativa de burla: “Nunca respondam”

Noémia Costa revelou, esta quinta-feira, 27 de outubro, ter sido alvo de tentativa de burla por parte de alguém que se identificava como a sua filha numa mensagem de WhatsApp.

A atriz, de 58 anos, alertou, no InstaStories, do Instagram, os seguidores para um contacto telefónico que se tentou passar pela sua filha para que a intérprete respondesse para o número indicado.

“Atenção! Burla! Bloquear contacto primeiro. Recebi há pouco tempo. Nunca respondam. A minha filha não fala assim e não usaria outro número”, contou.

Esta tentativa de burla surgiu numa altura em que a intérprete se encontra fora de Portugal a gravar uma novela há mais de um mês. A atriz está no Rio de Janeiro, no Brasil, onde faz parte da nova trama da Globo “Travessia”, que se estreou a 10 de outubro.

Longe do país, a artista confessou já estar com saudades. “Parece que o tempo não passa… mas afinal passa rápido… Vá, as saudades é que são muitas”, admitiu.

Apesar de se sentir abençoada por esta oportunidade, Noémia Costa assumiu que quando regressar a casa vai fazer uma peça de teatro. “Estou aqui a pensar […] que tenho saudades de fazer teatro e quando for para Portugal vou fazer sim. Faz-me falta o palco, onde nasci como atriz, faz-me falta”, desabafou.