Noémia Costa “vibra” em jogo no Maracanã: “Experiência incrível”

Depois do jantar em casa de Ricardo Pereira, Noémia Costa assistiu a um jogo no Maracanã, estádio no Rio de Janeiro.

Noémia Costa está a “queimar os últimos cartuchos” em terras brasileiras, depois de ter terminado as gravações da novela “A Travessia”, transmitida pela TV Globo.

Além do jantar que teve na casa de Ricardo Pereira, no Rio de Janeiro, cortesia do ator e da mulher, Francisca Pereira, a atriz aproveitou para assistir a um jogo no Maracanã.

“Ontem foi dia de a @vanessagiacomo e do @beppedioguardi me levarem a sentir e a vibrar com um jogo no Maracanã, foi o @romuloestrela o Mauro e o Luciano e foi fantástico!”, começou por escrever na legenda da fotografia partilhada no Instagram.

“Experiência incrível. Obrigada minha Vanessa e Peppe valeu mesmo”, rematou.

Recorde-se que Noémia Costa aproveitou as gravações de “A Travessia” para viver alguns momentos únicos, nomeadamente visitar Angra dos Reis, município do Rio de Janeiro.