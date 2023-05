Noémia Costa voltou a Portugal: “Glorioso Benfica”

Após vários meses no Brasil, para as gravações da novela “A Travessia”, Noémia Costa regressou a Portugal e assistiu a um jogo no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Noémia Costa esteve vários meses em terras de Vera Cruz, para as gravações da novela “A Travessia”, produzida pela Globo. Durante esse tempo, a atriz partilhou nas redes sociais vários momentos, como a visita a Angra dos Reis, o jantar em casa de Ricardo e Francisca Pereira ou, até mesmo, a mudança de visual num dos salões de topo do Rio de Janeiro.

Já de regresso a Portugal, Noémia Costa aproveitou para ir ver um jogo do Benfica, no Pavilhão da Luz. “Hoje o mano fez-me a surpresa de me trazer ao Glorioso Benfica, onde o nosso Daddy jogou. GANHÁMOS!”, escreveu na legenda da fotografia onde surge ao lado da estátua de Eusébio, lenda do clube.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para deixar algumas observações. “É maravilhoso viajarmos, conhecer gente nova, culturas diferentes, mas… nada como poder voltar ao nosso ‘Portugalinho’ com todos os seus defeitos e muitas virtudes nunca deixará de ser o nosso cantinho” e “Bom gosto Noémia. Benfica sempre”, são dois dos exemplos.