O noivado de Neymar e Bruna Biancardi terá terminado, depois das notícias sobre várias traições do jogador.

Neymar e Bruna Biancardi já não estão juntos e o noivado terá terminado, adianta o “Correio Brasiliense”. Na origem da rutura, as notícias sobre as sucessivas traições do jogador de futebol à agora ex-namorada.

Recorde-se que, em setembro, foram captadas imagens do atleta numa discoteca, na qual aparecia próximo e cúmplice de duas mulheres. A namorada do futebolista reagiu e confessou estar “dececionada”.

Antes, Neymar pediu desculpas publicamente depois de ter sido noticiado que traiu Bruna Biancardi com a “coach” Fernanda Campos. O jogador afirmou, na altura, que esse “erro” foi “injustificável”.

A influenciadora digital, recorde-se, está neste momento em recuperação pós-parto após o nascimento da filha do casal, Mavie.

“Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós… obrigada por ter nos escolhido”, escreveu Bruna Biancardi.

O jogador, que enfrenta uma grave lesão, tem ficado em casa nas últimas semanas a tomar conta da filha.