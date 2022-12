Nome de Steven Tyler envolvido em acusação de abuso sexual de uma menor

O nome de Steven Tyler, vocalista da banda Aerosmith, está a ser associado a uma acusação de assédio e de abuso sexual e emocional a uma menor de idade num processo judicial.

A alegada vítima, Julia Holcomb, contou em tribunal, de acordo com documentos revelados pela revista “Rolling Stone”, que iniciou uma relação sexual com o artista – cujo nome não está citado no processo judicial, mas é revelado pela Imprensa internacional -, em 1973, com apenas 16 anos, sendo que, na época o intérprete teria 25 anos.

Segundo a mulher, esta conheceu Steven Tyler num concerto em Portland, nos Estados Unidos, e terá sido conduzida para o seu quarto de hotel depois do espetáculo.

Julia Holcomb foi mais longe e explicou que nessa altura contou ao músico dos Aerosmith que tinha problemas em casa mas que, mesmo assim, este não se coibiu de “praticar vários atos sexuais de índole criminal” consigo.

No ano seguinte, a voz de “Crazy” ter-se-á tornado tutor legal da vítima depois de convencer a sua mãe de que iria cuidar da rapariga, algo que não terá acontecido.

Já em 1975, Julia ficou grávida, aos 17 anos, e Steven Tyler terá obrigado a menor a fazer um aborto. Depois desse episódio a vítima regressou a Portland.

De notar que não é a primeira vez que este tema é falado, pois, em 2012, a queixosa já tinha abordado esta questão numa Marcha pela Vida.

Num livro de memórias, Steven Tyler assume que quase ficou noivo “de uma adolescente”, à qual não deu o nome.