Noor Alfallah, namorada de Al Pacino, pede custódia do filho

Al Pacino e a namorada tiveram um filho em comum há três meses. A companheira do cineasta pediu para ficar com a custódia do bebé.

Al Pacino e a namorada, Noor Alfallah, tiveram um filho em comum, Roman Pacino, que nasceu em junho deste ano. Contudo, a companheira do ator está a pedir a custódia do bebé de três meses.

Segundo o Entertainment Tonight, que teve acesso a documentos, Noor Alfallah quer ficar com o filho a tempo inteiro e Al Pacino teria direito a visitas regulares. O pedido da namorada do ator gerou rumores que o casal poderia estar a separar-se.

Porém, o representante do intérprete, Stan Rosenfield, garantiu que Al e Noor não estão a seguir caminhos separados. “Eles estão juntos”, afirmou. Contudo, ficou sem resposta para a decisão da namorada do ator querer ficar com a custódia do filho.

O romance de Al Pacino e Noor Alfallah foi noticiado, pela primeira vez, em abril de 2022.